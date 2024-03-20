«Уральские авиалинии» информируют пассажиров об изменениях срока регистрации на некоторые рейсы из аэропорта Домодедово с 6 мая

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Компания «Уральские авиалинии» уведомила пассажиров об изменениях срока регистрации на рейсы в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Армению из аэропорта Домодедово с 6 мая 2024 года. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале перевозчика.



«В связи с усилением мер авиационной безопасности и увеличением времени прохождения предполетных формальностей в аэропорту Домодедово с 6 мая 2024 года регистрация на рейсы в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Армению заканчивается за 60 мин. до вылета рейса», — говорится в сообщении.



Представители авиакомпании рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорт Домодедово заблаговременно.