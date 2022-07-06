Банк «Тинькофф» прекратил отправлять переводы в Турцию

УрБК, Москва, 06.03.2023. Банк «Тинькофф» прекратил отправлять денежные переводы в Турцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.



«К сожалению, не можем отправить перевод в данную страну. Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы», — заявили в организации.



Уточним, что банк «Тинькофф» попал в десятый санкционный список Евросоюза. До этого у него была возможность отправлять переводы в некоторые турецкие банки. Сейчас финансовая организация может переводить рубли в Таджикистан, Армению, Узбекистан, Киргизию, Казахстан. Но только в некоторые банки. Доллары — в Армению, Узбекистан, Беларусь, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Казахстан.