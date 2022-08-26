В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ходе очередного рейда полицейские проверили более 170 иностранных граждан и их работодателей

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Сотрудники полиции совместно с представителями смежных ведомств провели очередную проверку соблюдения миграционного законодательства на территории Железнодорожного района Екатеринбурга. В ходе рейда проверили более 170 иностранных граждан и работодателей, использующих их труд, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
В мероприятии принимали участие сотрудники УМВД по городу Екатеринбургу, ГУ МВД России по Свердловской области, ФСБ, прокуратуры. Силовую поддержку осуществляли бойцы отряда специального назначения «Гром».
За различные нарушения в соответствии с главой 18 КоАП РФ «Административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации» к административной ответственности было привлечено 42 иностранных гражданина.
Профилактические мероприятия на территории города продолжаются.
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