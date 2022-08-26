ТМК включила в единую корпоративную систему менеджмента качества ПНТЗ и ЧТПЗ

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) включила в единую корпоративную систему менеджмента качества (КСМК) Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящие в состав группы предприятий. Включение было проведено после того, как оба завода успешно прошли сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015, а также принципам КСМК компании, сообщает пресс-служба ПАО «ТМК».
В рамках проведения сертификации аудиторы проверили производственные цеха ПНТЗ и ЧТПЗ, оценили работу основных подразделений, на которые распространяется КСМК. Независимая оценка дала подтверждение тому, что оба предприятия придерживаются единого подхода при выполнении стратегических задач и обязательств компании в области качества и учитывают основные принципы КСМК.
Также в рамках аудита был особо отмечен тот факт, что на обоих заводах внедрены современные методы экологического контроля и промышленной безопасности, обеспечена энергоэффективность, проведена своевременная модернизация оборудования и автоматизация рабочих процессов.
По итогам проверки аудиторы международного сертификационного органа подтвердили, что система менеджмента качества на челябинском и первоуральском трубных заводах соответствует требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 и направлена на обеспечение выпуска высококачественной технологичной продукции, а также повышение качества обслуживания потребителей.
«Корпоративный сертификат системы менеджмента качества — это гарантия того, что предприятие является добросовестным поставщиком, ориентировано на общие ценности компании и отвечает ожиданиям внутренних и внешних потребителей. Включение в сертификат новых предприятий способствует укреплению общей культуры менеджмента качества, позволяет усилить кооперацию между заводами, обеспечивает общие подходы к выполнению задач и непрерывное улучшение производственных процессов. До конца 2022 года компания планирует распространить область действия корпоративного сертификата еще на ряд подразделений, в том числе предприятия нефтесервисного дивизиона и другие активы, недавно вошедшие в состав ТМК», — рассказала руководитель службы Системы менеджмента качества (СМК) Людмила Бельцева.
Стоит добавить, что в 2009 году ТМК стала первой компанией трубной отрасли в России и странах СНГ, чья корпоративная система менеджмента качества была сертифицирована в соответствии с этим стандартом.
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