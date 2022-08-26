«Тинькофф» с 26 августа уменьшил процентную ставку на остаток для дебетовых карт

«Тинькофф» с 26 августа уменьшил процентную ставку на остаток для дебетовых карт Tinkoff Black, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



«Для держателей карт без подключенных сервисов Tinkoff Pro, Premium или Private и остальных дебетовых карт с процентом на остаток в рамках доходных баллов программ лояльности процентная ставка на остаток составит 3% (ранее 4%)», — говорится в сообщении.



Для владельцев карт Tinkoff Black с подключенными опциями (Pro, Premium или Private) ставка снизится с 7 до 6%.



Изменение условий может быть связано со смягчением денежно-кредитной политики в РФ. Напомним, что во второй половине июля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 8%. Следующее заседание ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о монетарной политике, запланировано на 16 сентября 2022 года.