«Тинькофф» с 26 августа уменьшил процентную ставку на остаток для дебетовых карт Tinkoff Black, сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.
«Для держателей карт без подключенных сервисов Tinkoff Pro, Premium или Private и остальных дебетовых карт с процентом на остаток в рамках доходных баллов программ лояльности процентная ставка на остаток составит 3% (ранее 4%)», — говорится в сообщении.
Для владельцев карт Tinkoff Black с подключенными опциями (Pro, Premium или Private) ставка снизится с 7 до 6%.
Изменение условий может быть связано со смягчением денежно-кредитной политики в РФ. Напомним, что во второй половине июля совет директоров Банка России принял решение о снижении ключевой ставки до 8%. Следующее заседание ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о монетарной политике, запланировано на 16 сентября 2022 года.
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