СОСПП предложил продлить льготы по налогу на имущество для торговых и бизнес-центров

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей предложил продлить пониженную ставку в 1% по налогу на имущество организаций для собственников торговых и бизнес-центров, сообщает пресс-служба СОСПП.



Представители отраслевого союза отмечают, что собственники ТЦ и офисных центров столкнулись со снижением доходов из-за массового ухода западных компаний из России.



«Сейчас ставка налога на имущество организаций для торговых и деловых центров, площадь которых больше 5 тыс. кв. м, составляет 1%. Однако с начала 2023 года она будет установлена в размере 2%. Это увеличит убытки, которые и так сейчас несет бизнес. В связи с изложенным мы предлагаем пролонгировать действие дифференцированной налоговой ставки 1%, путем перевода ее в раздел льгот и установления понижающего коэффициента, начиная с налогового периода 2023 года», — заявил член Совета СОСПП Сергей Козлов.



Напомним, что по итогам 2021 года свердловский бизнес при участии Союза добился снижения кадастровой стоимости на земельные участки и объекты капстроительства на общую сумму свыше 75 млрд руб. Из этой суммы 55 млрд руб. — земельные участки, более 21 млрд — объекты капитального строительства.



При этом в Свердловском областном суде в два раза выросло число дел о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости.