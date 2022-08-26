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26.08.2022

В Екатеринбурге жители Юго-Запада провели опрос по вариантам благоустройства березовой рощи в Краснолесье

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. В Екатеринбурге участники сообщества «От Вильгельма до Геннина» в социальной сети «ВКонтакте» провели опрос, где предложили жителям Академического и Краснолесья выбрать варианты благоустройства березовой рощи, расположенной на стыке районов. Участникам опроса было предложено несколько вариантов развития локации.

Большинство голосов — 30,54% — получил вариант «Сделать живописные тропинки, поставить современные детские площадки и скамейки (для мамочек)». На втором месте по популярности — 21,18% — идея «Сделать сцену, летний кинотеатр, коворкинг на открытом воздухе (для творческой молодежи)».

Вариант «Оставить все как есть (для собачников и любителей покутить в роще)» набрал 20,69% голосов. «Обустроить беговые дорожки, установить воркауты (для спортсменов)» согласны 20,2% опрошенных. Наименее популярным оказался вариант «Общественный огород, уличные шахматные столики, клуб скандинавской ходьбы (для активных пенсионеров)»: он набрал 7,39%.

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