Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих в Среднеуральске

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после смерти двух рабочих в Среднеуральске при выполнении работ по обслуживанию канализационно-очистных сооружений.



Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.



«Днем 25 августа 2022 года в правоохранительные органы Среднеуральска поступило сообщение о том, что при работе на местных очистных сооружениях пострадали мужчина (слесарь) и две женщины (операторы очистных сооружений). В итоге слесарь и одна из операторов скончались на месте происшествия, третья пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.



Руководитель пресс-службы ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых не исключает, что трагедия могла произойти по причине нарушения правил техники безопасности. По его словам, в результате происшествия погибли жительница Среднеуральска (1987 года рождения) и житель Верхней Пышмы (1961 года рождения). Второй женщине (1976 года рождения) удалось выжить, сейчас она находится в больнице в состоянии комы.



«Все произошло на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки водосточно-канализационной системы. Люди, по предварительным данным, отравились парами скопившейся газовой смеси», — отметил В. Горелых.