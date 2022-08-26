Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих в Среднеуральске

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после смерти двух рабочих в Среднеуральске при выполнении работ по обслуживанию канализационно-очистных сооружений.
Дело возбуждено по части 3 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.
«Днем 25 августа 2022 года в правоохранительные органы Среднеуральска поступило сообщение о том, что при работе на местных очистных сооружениях пострадали мужчина (слесарь) и две женщины (операторы очистных сооружений). В итоге слесарь и одна из операторов скончались на месте происшествия, третья пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — заявил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.
Руководитель пресс-службы ГУ МВД Росси по Свердловской области Валерий Горелых не исключает, что трагедия могла произойти по причине нарушения правил техники безопасности. По его словам, в результате происшествия погибли жительница Среднеуральска (1987 года рождения) и житель Верхней Пышмы (1961 года рождения). Второй женщине (1976 года рождения) удалось выжить, сейчас она находится в больнице в состоянии комы.
«Все произошло на территории водопроводного канализационного хозяйства во время опрессовки и чистки водосточно-канализационной системы. Люди, по предварительным данным, отравились парами скопившейся газовой смеси», — отметил В. Горелых.
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели машиниста на станции ...14.04.2022 В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в шахте промышленного предприятия
УрБК, Челябинск, 14.04.2022. Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области возбудил уголовное дело ...14.04.2021 СКР возбудил уголовное дело из-за гибели рабочего на заводе GIFAS в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на территории АО ...13.01.2021 СК возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудницы екатеринбургского «Водоканала»
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели сотрудницы ...22.01.2014 СК возбудил дело по факту смерти двух рабочих филиала ОАО «Энел ОГК-5» в результате несчастного случая
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2014. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту нарушения ...