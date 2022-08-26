Свердловская область получит из федерального бюджета более 100 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Из средств федерального бюджета в регионы будет направлено 1,5 млрд руб. на приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Распоряжение об этом подписал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Свердловская область получит из этих денег 101,9 млн руб., сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Средства будут направлены в российские регионы в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».



В Свердловской области на эти цели также будут выделены средства из регионального бюджета. Это позволит закупить для Среднего Урала порядка 5 тыс. контейнеров. Специальные емкости позволят сортировать твердые коммунальные отходы на этапе сбора, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы. Затем их можно будет направить на переработку.



Основными критериями отбора для получения федеральной субсидии стало наличие в области территориальной схемы обращения отходов с учетом возможности раздельного сбора мусора, порядок накопления ТКО, реализация мероприятий по раздельному сбору и переработки отходов.



Напомним, в июле губернатор Евгений Куйвашев анонсировал появление до конца текущего года первых в регионе экодомов — современных пунктов приема вторсырья. Жители смогут сдавать в экодома на переработку бытовые отходы и учиться культуре сбора мусора.



Согласно проекту, в области необходимо создать не менее 1,4 тыс. мощностей в год по сортировке отходов. Губернатором в числе первоочередных мер обозначены следующие: перевод на организованный сбор ТКО максимального числа жителей, ликвидация несанкционированных свалок, а также выполнение всех условий для бесперебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора.



Сегодня накопление твердых коммунальных отходов в Свердловской области осуществляется на 33 тыс. 371 контейнерной площадке, на которых установлено около 68 тыс. емкостей для сбора мусора. Из них под раздельное накопление ТКО обустроено 5 тыс. 750 площадок. В 2021 году на федеральные средства было приобретено 4 тыс. 150 контейнеров. В процесс раздельного сбора уже включились 47 муниципальных образований Свердловской области.



Согласно национальному проекту «Экология», к 2030 году необходимо сократить количество отходов, направляемых на захоронение, в два раза.