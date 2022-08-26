Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро вырос на 9 коп.

УрБК, Москва, 26.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 августа 2022 года. Курс долл. США снизился на 22,75 коп., до 59,76 руб., евро вырос на 9 коп., до 59,59 руб.