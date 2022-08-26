Официальный курс доллара США снизился на 22 коп., евро вырос на 9 коп.

УрБК, Москва, 26.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 августа 2022 года. Курс долл. США снизился на 22,75 коп., до 59,76 руб., евро вырос на 9 коп., до 59,59 руб.
УрБК, Москва, 24.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 24 августа 2022 года. Курс долл. ...17.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 5 коп., евро снизился на 15 коп.
УрБК, Москва, 17.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 августа 2022 года. Курс долл. ...16.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро снизился на 3 коп.
УрБК, Москва, 16.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 августа 2022 года. Курс долл. ...05.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 2 коп., евро снизился на 4 коп.
УрБК, Москва, 05.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2022 года. Курс долл. ...04.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 8 коп., евро снизился на 14 коп.
УрБК, Москва, 04.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 04 августа 2022 года. Курс долл. ...