Количество выданных на Южном Урале новых кредитных карт за месяц выросло на 1,7%

УрБК, Челябинск, 25.08.2022. В Челябинской области в июле 2022 года было выдано 32 тыс. 077 новых кредитных карт. Это на 1,7% больше показателя предыдущего месяца этого года (31 тыс. 554 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти местах в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (81,6 тыс. ед.), Московская область (60,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (42,3 тыс. ед.), Краснодарский край (42 тыс. ед.) и Свердловская область (38,8 тыс. ед.).



В целом по стране в июле текущего года было выдано 1,14 млн кредитных карт. Это на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июне — 1,13 млн ед.).



Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, летом сегмент кредитных карт полностью восстановился после мартовского падения и демонстрирует стабильность. В то же время, по его словам, и само сокращение выдачи кредитных карт в марте было не настолько серьезным (около 30%), как например, в сегменте потребкредитов (более 60%).