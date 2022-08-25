Цены реальных сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга снизились на 5-10%.

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Цены реальных сделок на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с пиковых уровней текущего года снизились на 5-10%. Об этом рассказал УрБК начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.



«Продавцы, чтобы ускорить реализацию своих объектов, вынуждены предоставлять скидки. Их размер очень сильно варьируется. Например, если изначальная цены была существенно ниже, чем у конкурентов, то размер скидки может составлять 2%, 3% или 5%. Если торг начинается от уровня, по которому предлагаются конкурирующие квартиры, то скидка может достигать 10-15%», — заявил М. Хорьков.



Отметим, что на 15 августа 2022 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья уральской столицы составляет 99 тыс. 519 руб. за кв. м. Это максимальный уровень за всю историю наблюдений.



По данным Уральской палаты недвижимости, средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 128 дней. Объем предложения в базе данных УПН составляет 4 тыс. 230 квартир. За последнюю неделю показатель вырос на 0,5%, за месяц — на 0,3%, с начала 2022 года — 19,6%.