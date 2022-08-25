В Свердловской области в июле выдали 38,8 тыс. новых кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. В Свердловской области в июле 2022 года было выдано 38 тыс. 826 новых кредитных карт. Это на 1,3% больше показателя предыдущего месяца этого года (38 тыс. 329 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Средний Урал занял 5-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по количеству выданных за указанный период новых кредитных карт расположились Москва (81,6 тыс. ед.), Московская область (60,9 тыс. ед.), Санкт-Петербург (42,3 тыс. ед.) и Краснодарский край (42 тыс. ед.).
При этом сильнее всего за месяц выросло число выданных кредитных карт в Удмуртской Республике (плюс 5,7%), а также в Иркутской (плюс 4,0%), Ленинградской (плюс 3,5%), Новосибирской (плюс 3,3%) и Ростовской (плюс 2,8%) областях.
В целом по стране в июле текущего года было выдано 1,14 млн кредитных карт. Это на 0,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем (в июне — 1,13 млн ед.).
Отметим, что, согласно ранее опубликованному исследованию Объединенного кредитного бюро, число выданных в июле в Свердловской области кредитных карт составило 55,37 тыс. ед.
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