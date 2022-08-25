В I полугодии 2022 года количество стран-импортеров растительной продукции для Свердловской области уменьшилось на семь единиц

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. На Среднем Урале в I полугодии 2022 года на 50% вырос экспорт рапсового масла, стран-импортеров стало на семь меньше, а 70% всей плодоовощной продукции в регион поставили Казахстан и Узбекистан. О результатах работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области за шесть месяцев текущего года на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя регионального отделения ведомства Светлана Терехова.



Говоря об изменении состава стран-импортеров животноводческой продукции из-за введенных санкционных ограничений с весны 2022 года, Светлана Терехова напомнила, что переориентация поставок продукции началась еще с введением первых санкций в 2014 году.



«После введения санкций восемь лет назад список стран стал меняться в сторону дружественных России стран ближнего и дальнего зарубежья. Поставки животноводческой продукции из ЕС в Россию переместились в сторону Белоруссии как основной страны-отправителя. Доля Белоруссии в российском импорте увеличилась в два раза — с 40% до 80%», — отметила Светлана Терехова.



Что касается импорта плодоовощной продукции, то в этом году, по данным свердловского Россельхознадзора, основными странами, осуществляющими ввоз плодоовощной продукции на территорию региона, стали Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Киргизия и Армения.



«Доля ввезенной плодоовощной продукции из Республики Узбекистан составляет 30%, из Казахстана — 40% от всей ввезенной на территорию области сельхоз продукции», — рассказала заместитель руководителя регионального отделения ведомства.



Она также отметила, что за отчетный период в регион было ввезено всего 54 тыс. т подкарантинной продукции, в том числе более 10 тыс. т овощей, более 12 тыс. т фруктов, а также более 24 млн штук срезов цветов.



Кроме этого, Светлана Терехова подчеркнула, что ввоз продукции растительного происхождения из стран ЕАЭС увеличился на 14% и составил 60% от общей ввезенной продукции, при этом ассортимент импортной продукции почти не изменился, за исключением экзотических фруктов.



«Ассортимент продукции сильно не изменился. Исключение составили ввозимые воздушным транспортом экзотические фрукты из Таиланда, Вьетнама, Эфиопии, Израиля, их импорт уменьшился на 80%. Это манго, папайя, маракуйя, лонган, джекфрут, гуава. Я хочу отметить, что сегодня Узбекистан занимается импортозамещения экзотических фруктов. Они сейчас как раз выращивают линейку экзотики. Я думаю, что в будущем они полностью заменят экзотические страны», — отметила заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области.



Светлана Терехова также рассказала, что в I полугодии 2022 года из Свердловской области сократился экспорт плодоовощной продукции. Также на 14% уменьшился экспорт лесоматериалов. При этом объем вывозимой продукции увеличился только в Китай.



«Экспорт продукции в тоннах увеличился только в Китай, но это в основном лесопродукция, пиломатериалы. Здесь напомню о том, что с 1 января 2022 года у нас введено эмбарго на вывоз кругляка», — рассказала спикер.



Также в регионе в текущем году на 50% вырос экспорт рапсового масла и увеличился экспорт подкарантинной продукции, однако сравнить данные с показателями прошлого года не представляется возможным, поскольку в прошлом году часть объема составлял картофель, экспорт которого в этом году не производится.