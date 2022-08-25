Курс доллара США на Московской бирже снизился до 59,9 руб., евро вырос до 59,8 руб.

УрБК, Москва, 25.08.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро показывают разнонаправленную динамику. По состоянию на 10.19 мск курс доллара США составляет 59,86 руб., евро — 59,77 руб. Отметим, что на момент закрытия торгов 24 августа курс доллара США составлял 59,89 руб., евро — 59,51 руб.

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