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25.08.2022

Минприроды Свердловской области обязали установить и описать границы особо охраняемых природных территорий

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала региональное минприроды установить и описать границы особо охраняемых природных территорий. Нарушения были выявлены в ходе надзорных мероприятий.

Так, согласно действующему законодательству, у особо охраняемых природных территорий должны быть установлены и описаны границы, в пределах которых действует особый режим охраны. Обязанность по их установлению и описанию возложена на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Однако надзорное ведомство установило, что у памятников природы — озеро Черное с окружающими его лесами, Поташкинская дубрава, гора Кашкабаш, скалы Сорочьи, Малышевский естественный кедровник — данные границы надлежащим образом не установлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим в Кировский районный суд города Екатеринбурга было направлено исковое заявление к министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области с целью обязать его к исполнению своих обязанностей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, решение вступило в законную силу.

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