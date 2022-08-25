Минприроды Свердловской области обязали установить и описать границы особо охраняемых природных территорий

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Свердловская природоохранная прокуратура через суд обязала региональное минприроды установить и описать границы особо охраняемых природных территорий. Нарушения были выявлены в ходе надзорных мероприятий.



Так, согласно действующему законодательству, у особо охраняемых природных территорий должны быть установлены и описаны границы, в пределах которых действует особый режим охраны. Обязанность по их установлению и описанию возложена на региональное министерство природных ресурсов и экологии.



Однако надзорное ведомство установило, что у памятников природы — озеро Черное с окружающими его лесами, Поташкинская дубрава, гора Кашкабаш, скалы Сорочьи, Малышевский естественный кедровник — данные границы надлежащим образом не установлены, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В связи с этим в Кировский районный суд города Екатеринбурга было направлено исковое заявление к министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области с целью обязать его к исполнению своих обязанностей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, решение вступило в законную силу.