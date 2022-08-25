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25.08.2022

Специалисты ММК-МЕТИЗ благодаря модернизации складского хозяйства увеличили площади для хранения продукции в три раза

УрБК, Магнитогорск, 25.08.2022. На ММК-МЕТИЗ реализуют программу модернизации складского хозяйства предприятия. Благодаря проделанной работе емкость склада увеличилась в 3,2 раза: с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. паллетомест, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

На сегодняшний день общая площадь складов готовой продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» составляет почти 30 тыс. кв. м., объем отгружаемой продукции превышает 400 тыс. т в год. Для оптимизации работы складского хозяйства специалисты осуществляют реконструкцию склада машиностроительного крепежа Г09 центра отгрузки готовой продукции. В помещении площадью 7,5 тыс. кв. м. был полностью заменен пол, обновлено освещение, установлена современная фронтальная стеллажная система для хранения паллет с готовой продукцией.

Специалисты ММК-МЕТИЗ благодаря модернизации складского хозяйства увеличили площади для хранения продукции в три раза
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК

В ближайшее время планируется подведение внешнего газопровода для устройства системы отопления как самого склада, так и административно-бытового комплекса. Проводятся работы по подготовке к приобретению и внедрению системы адресного хранения (WMS-системы), которая позволит максимально автоматизировать работу склада, оптимизировать рабочее время сотрудников; избежать ошибок, ведущих к дополнительным затратам при некорректной комплектации заказов, сократив до минимума человеческий фактор, а также размещать на складе другие виды метизной продукции.

Благодаря изменениям в работе со складом здесь планируется сократить затраты на упаковку и хранение готовой продукции, оптимизировать грузопотоки и повысить оперативность отгрузки потребителям.

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