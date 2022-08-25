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25.08.2022

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали фруктово-ягодные консервы для детского питания

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. С 15 по 22 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 3,17%, до 506,62 руб. за кг).

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на сосиски и сардельки (на 2,33%, до 522,91 руб. за кг), соль (на 1,97%, до 18,2 руб. за кг), вермишель (на 1,92%, до 128,86 руб. за кг), шлифованный рис (на 1,52%, до 129,82 руб. за кг), а также на черный байховый чай (на 1,32%, до 1 тыс. 213,41 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 11,14%, до 34,82 руб. за кг), свеклу (на 9,83%, до 32,21 руб. за кг), морковь (на 8,84%, до 44,99 руб. за кг), репчатый лук (на 6,96%, до 46,21 руб. за кг), свежие помидоры (на 6,43%, до 94,56 руб. за кг) и огурцы (на 4,43%, до 56,41 руб. за кг), а также на капусту (на 2,96%, до 24 руб. за кг).

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