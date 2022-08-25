Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 25.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 августа 2022 года. Курс долл. США вырос на 10,11 коп., до 59,99 руб., евро — на 17,78 коп., до 59,50 руб.
УрБК, Москва, 23.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 августа 2022 года. Курс долл. ...12.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 12.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 августа 2022 года. Курс долл. ...10.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 0,6 коп., евро — на 40 коп.
УрБК, Москва, 10.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 августа 2022 года. Курс долл. ...05.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 11 коп., евро — на 27 коп.
УрБК, Москва, 05.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 августа 2022 года. Курс долл. ...02.08.2022 Официальный курс доллара США вырос на 74 коп., евро — на 68 коп.
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 августа 2022 года. Курс долл. ...