Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 25.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 августа 2022 года. Курс долл. США вырос на 10,11 коп., до 59,99 руб., евро — на 17,78 коп., до 59,50 руб.