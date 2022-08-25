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25.08.2022

Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 25.08.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 августа 2022 года. Курс долл. США вырос на 10,11 коп., до 59,99 руб., евро — на 17,78 коп., до 59,50 руб.

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