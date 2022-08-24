Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте спиртосодержащей продукции с гибелью 44 жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи граждан, обвиняемых в незаконном обороте спиртосодержащей продукции. По версии следствия, в результате их действий после употребления контрафактной продукции пострадал 51 человек, из которых 44 скончались.



Согласно материалам дела, в период с лета 2020 по осень 2021 года обвиняемые осуществляли незаконный оборот контрафактной спиртосодержащей продукции на территории Екатеринбурга. В ее составе был выявлен метиловый спирт (метанол) в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В зависимости от степени участия в инкриминируемых деяниях, злоумышленникам предъявлены обвинения в соответствии с частью 3 статьи 238 УК РФ «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц», пунктом «б» части 2 статьи 171.3 УК РФ «Незаконный оборот спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в особо крупном размере» и статьей 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно».



Уголовное дело будет направлено в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.