В Свердловской области объем выданных автокредитов за год снизился на 52,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. В январе-июле 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 9,4 млрд руб. Это на 52,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (19,8 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (42,9 млрд руб.), Московская область (29 млрд руб.), Санкт-Петербург (24,8 млрд руб.), Краснодарский край (17 млрд руб.) и Татарстан (14,2 млрд руб.).



При этом Свердловская область стала регионом с самой сильной отрицательной динамикой объема выдачи автокредитов (минус 52,4%). Кроме нее заметное снижение этого показателя продемонстрировали Самарская область (минус 48,9%), Москва (минус 48,7%), Челябинская (минус 47,2%) и Нижегородская (минус 45,8%) области, а также Санкт-Петербург (минус 45,2%).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-июле текущего года составил 375,1 млрд руб., снизившись на 40,9% относительно аналогичного периода прошлого года (634,7 млрд руб.).