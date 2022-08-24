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24.08.2022

«Атомстройкомплекс» выпустил коллекцию ювелирных изделий «Свобода»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. «Атомстройкомплекс» совместно с компанией Prosto Jewrly выпустил коллекцию ювелирных изделий «Свобода», сообщает пресс-служба уральского застройщика.

«Атомстройкомплекс» давно вышел за рамки традиционного застройщика, девелопера. Ведь город — это не только дома, это определенная культура, комфортная и умная среда. Поэтому компания инициировала и проводит третий год в Екатеринбурге фестиваль «ЧО», который продвигает художников паблик-арта, становится драйвером развития творческих сообществ, поддерживает и создает условия для воспитания креативной молодежи. Ювелирные украшения «Свобода» уральского производства — одно из логичных продолжений этой большой работы, вызванной любовью к родному краю», — заявил креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

«Атомстройкомплекс» выпустил коллекцию ювелирных изделий «Свобода»

История бренда ювелирных украшений Prosto Jewlry началась с коллекции «Город», созданной по мотивам конструктивистской и модернистской архитектуры Екатеринбурга. В кольцах, серьгах, кулонах и пусетах просматриваются мотивы флагманских и узнаваемых городских объектов.

Ювелирная коллекция «Свобода» рассказывает о жизни в городе и формировании персонального неповторимого пространства. В линейке украшений — пять моделей: серьги-обручи с изгибом, две пары пусет, кольцо и кафф.

«Изделия созданы по подобию круга. Потому что, с одной стороны, круг — это линия без конца и края, бесконечная, как время. С другой стороны — это податливая фигура, которую можно менять, создавая сложные формы, изменять свое пространство. Рада, что нас поддержал крупный девелопер, который славится бережным отношением к Уралу и его людям», — рассказывает о концепции украшений основательница бренда Prosto Jewrly Мария Чуркина.

«Атомстройкомплекс» выпустил коллекцию ювелирных изделий «Свобода»

Крупнейший уральский строительный холдинг традиционно выступает за поддержку и развитие уральского локального патриотизма, пропагандирует красоты края и оказывает помощь талантливым землякам. Так, компания заказывает фирменный мерч у местных производителей, выпустила серию футболок «На районе», популяризирует и продвигает на собственных и сторонних площадках историю Екатеринбурга, интересный и перспективный опыт созидания комфортной среды и развития территории области. Одной из первых поддержала проект «Лето на Заводе» на железоделательном заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. Недавно «Атомстройкомплекс» объявил о создании собственного культурного центра на улице Красноармейской и отреставрирует для этих целей два старинных особняка в Екатеринбурге.

Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

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