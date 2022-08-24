Потребительские расходы домохозяйств Свердловской области в 2021 году выросли на 9,1%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Потребительские расходы домашних хозяйств Свердловской области в 2021 году составили 20,1 тыс. руб. в среднем на одного члена домохозяйства в месяц. Это на 9,1% больше показателя 2020 года.



Как сообщает Свердловскстат, денежные расходы на продукты питания и услуги организаций общепита в среднем на одного члена домохозяйства в месяц в 2021 году составили 6,7 тыс. руб. (33,4% всех потребительских расходов), что на 7,8% больше, чем в 2020 году.



Помимо этого, расходы на покупку одежды и обуви составили 1,4 тыс. руб. (7,2% всех потребительских расходов), на приобретение предметов домашнего обихода, бытовой техники и товаров для ухода за домом — 1,2 тыс. руб. (5,8%). При этом первый показатель за год вырос на 30%, а второй — снизился на 13,4%.



Что касается тарифов на коммунальные услуги, денежные расходы населения на содержание жилья в 2021 году выросли на 12,1% и составили в среднем на одного члена домохозяйства в месяц 2,6 тыс. руб. (13,2% всех потребительских расходов).



Также в 2021 году на 4,1% (до 1 тыс. руб. в месяц) возросли расходы населения на здравоохранение (покупку лекарств, предметов медицинского назначения и оплату медицинских услуг) (5,1% всех потребительских расходов).



Уточняется, что в 2021 году в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств Свердловской области приняли участие 995 домашних хозяйств, из которых 870 находились в городской местности, 125 — в сельской.