Потребительские расходы домохозяйств Свердловской области в 2021 году выросли на 9,1%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Потребительские расходы домашних хозяйств Свердловской области в 2021 году составили 20,1 тыс. руб. в среднем на одного члена домохозяйства в месяц. Это на 9,1% больше показателя 2020 года.
Как сообщает Свердловскстат, денежные расходы на продукты питания и услуги организаций общепита в среднем на одного члена домохозяйства в месяц в 2021 году составили 6,7 тыс. руб. (33,4% всех потребительских расходов), что на 7,8% больше, чем в 2020 году.
Помимо этого, расходы на покупку одежды и обуви составили 1,4 тыс. руб. (7,2% всех потребительских расходов), на приобретение предметов домашнего обихода, бытовой техники и товаров для ухода за домом — 1,2 тыс. руб. (5,8%). При этом первый показатель за год вырос на 30%, а второй — снизился на 13,4%.
Что касается тарифов на коммунальные услуги, денежные расходы населения на содержание жилья в 2021 году выросли на 12,1% и составили в среднем на одного члена домохозяйства в месяц 2,6 тыс. руб. (13,2% всех потребительских расходов).
Также в 2021 году на 4,1% (до 1 тыс. руб. в месяц) возросли расходы населения на здравоохранение (покупку лекарств, предметов медицинского назначения и оплату медицинских услуг) (5,1% всех потребительских расходов).
Уточняется, что в 2021 году в выборочном обследовании бюджетов домашних хозяйств Свердловской области приняли участие 995 домашних хозяйств, из которых 870 находились в городской местности, 125 — в сельской.
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