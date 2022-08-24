Объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга с начала года вырос на 19,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет около четырех месяцев. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем предложения за последнюю неделю вырос на 0,5%, за месяц — на 0,3%, с начала года рост составил 19,6%. Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4 тыс. 230 квартир.