УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
24.08.2022

Объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга с начала года вырос на 19,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет около четырех месяцев. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

Объем предложения за последнюю неделю вырос на 0,5%, за месяц — на 0,3%, с начала года рост составил 19,6%. Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4 тыс. 230 квартир.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.08.2022 Объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга с начала года вырос на 19%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...

26.07.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года вырос на 19%

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...

24.06.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 9,5%

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...

30.05.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...

11.05.2022 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18