Объем предложения на вторичном рынке Екатеринбурга с начала года вырос на 19,6%

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет около четырех месяцев. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
Объем предложения за последнюю неделю вырос на 0,5%, за месяц — на 0,3%, с начала года рост составил 19,6%. Сейчас через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4 тыс. 230 квартир.
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