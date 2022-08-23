Свердловское МЧС предупредило о неблагоприятных метеорологических условиях в регионе до вечера 26 августа

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. В Свердловской области до вечера 26 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального ГУ МЧС России.
«По данным синоптиков на территории Свердловской области до 20.00 26 августа ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. В районах расположения промышленных предприятий крупных городов области ожидаемые концентрации в воздухе одного или нескольких вредных веществ могут быть выше ПДК», — говорится в сообщении.
Вчера ведомство выпустило предупреждение об аномально жаркой погоде, которая продержится на территории Среднего Урала по 26 августа.
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