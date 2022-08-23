Горняки разреза «Коксовый» Распадской угольной компании добыли 1 млн тонн угля с начала года

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Горняки разреза «Коксовый» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) добыли 1 млн т угля с начала года. Достижение приурочено ко Дню шахтера, который в этом году пройдет 28 августа.
Для коллектива предприятия это первая миллионная тонна, ранее добыча на этом объекте велась с привлечением подрядных организаций и сторонней спецтехники, сообщает управление по связям с общественностью предприятия.
Сейчас на разрезе имеется собственный парк карьерных машин. В эксплуатацию запущены 32 автосамосвала различной грузоподъемности, шесть экскаваторов и бульдозеров, а также два грейдера. Также штат предприятия пополнился водителями и машинистами. В дальнейшем на предприятии планируется наращивать производственные мощности: уже в этом году ожидается поступление еще двух экскаваторов и пяти автосамосвалов.
Руководители предприятия поблагодарили горняков за слаженную работу. По традиции передовики производства передали им символический угольный камень с надписью «1 млн тонн угля».
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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