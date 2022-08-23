УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
23.08.2022

Горняки разреза «Коксовый» Распадской угольной компании добыли 1 млн тонн угля с начала года

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. Горняки разреза «Коксовый» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) добыли 1 млн т угля с начала года. Достижение приурочено ко Дню шахтера, который в этом году пройдет 28 августа.

Для коллектива предприятия это первая миллионная тонна, ранее добыча на этом объекте велась с привлечением подрядных организаций и сторонней спецтехники, сообщает управление по связям с общественностью предприятия.

Горняки разреза «Коксовый» Распадской угольной компании добыли 1 млн тонн угля с начала года

Сейчас на разрезе имеется собственный парк карьерных машин. В эксплуатацию запущены 32 автосамосвала различной грузоподъемности, шесть экскаваторов и бульдозеров, а также два грейдера. Также штат предприятия пополнился водителями и машинистами. В дальнейшем на предприятии планируется наращивать производственные мощности: уже в этом году ожидается поступление еще двух экскаваторов и пяти автосамосвалов.

Горняки разреза «Коксовый» Распадской угольной компании добыли 1 млн тонн угля с начала года

Руководители предприятия поблагодарили горняков за слаженную работу. По традиции передовики производства передали им символический угольный камень с надписью «1 млн тонн угля».

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.12.2021 На «Разрезе Распадском» добыты 50 млн тонн угля с начала работы предприятия

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Сотрудники «Разреза Распадский» Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными ...

26.10.2020 Горняки шахт «Есаульская» и «Алардинская» ЕВРАЗа с июня этого года добыли 3 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2020. Горняки шахты «Есаульская» и очистной коллектив шахты «Алардинская» Распадской угольной ...

04.09.2020 Горняки шахты «Осинниковская» и разреза «Коксовый» ЕВРАЗа с начала года добыли по 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2020. Горняки шахты «Осинниковская» и разреза «Коксовый» Распадской угольной компании ...

23.06.2020 На шахте «Алардинская» ЕВРАЗа с начала года добыли 1 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2020. На шахте «Алардинская» Распадской угольной компании (управляет угольными активами ...

24.09.2019 На шахте «Распадская» с начала 2019 года добыли 5 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2019. С начала 2019 года на шахте «Распадская» (находится под управлением Распадской угольной ...

Популярные новости
10.08.2022В Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева будет составлена интерактивная карта социальной газификации территорий05.08.2022По инициативе Распадской угольной компании портрет выдающегося горняка украсил фасад дома в Новокузнецке в преддверии Дня шахтера15.08.2022УБРиР с 15 августа снижает ставки по потребкредитам05.08.2022В Екатеринбурге изменили схему работы светофора для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Белинского и Фурманова05.08.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев познакомил главу Минэкономразвития РФ с возможностями местных предприятий по импортозамещению
Архив новостей
Август 2022 (746)
Июль 2022 (718)
Июнь 2022 (703)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18