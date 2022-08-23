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23.08.2022

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 168 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. По состоянию на 23 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 657 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 22 августа число безработных составляло 20 тыс. 825 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 168 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.

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