Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 168 человек

УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. По состоянию на 23 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 657 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 22 августа число безработных составляло 20 тыс. 825 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 168 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,98%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,52.

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