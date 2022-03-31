Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в мае сократился в 3,1 раза

УрБК, Москва, 30.06.2022. Объем выданных ипотечных кредитов в РФ в мае 2022 года составил 139,7 млрд руб. Это в 3,1 раза меньше уровня аналогичного периода прошлого года (433,8 млрд руб.), говорится в материалах Банка России.



По сравнению с предыдущим месяцем показатель сократился на 13,6%.



Общее число выданных кредитов в мае (36,6 тыс. штук) сократилось в 4,1 раза по сравнению с маем 2021 года и на 25,9% к уровню апреля 2021 года.



Объем ипотечных кредитов в январе-мае составил 1 трлн 626,4 млрд руб. (минус 24,3%), число — 479,4 тыс. штук (минус 36,8%).