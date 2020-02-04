«Уральские авиалинии» запустили новые специальные тарифы для детей, молодежи и пенсионеров

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. «Уральские авиалинии» запустили продажу авиабилетов по специальным тарифам на ряд направлений. Льготы доступны для граждан РФ в возрасте до 23 лет, женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Для детей возрасте от 2 до 11 лет предусмотрена дополнительная скидка 25%.
Возможность купить билет по специальной цене доступна до 31 декабря 2022 года на аналогичный период вылетов.
Так, стоимость перелета из Екатеринбурга в Красноярск для молодежи и пенсионеров составит 5,45 тыс. руб. и 4 тыс. — для детей. Перелет из Екатеринбурга в Москву обойдется в 3,5 тыс. руб. и 2 тыс. 625 руб. — для детей. С полным списком направлений и цен можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
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