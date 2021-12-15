Задолженность свердловчан по налоговым платежам составляет 39 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Общая сумма задолженности налогоплательщиков из Свердловской области составляет 39 млрд руб. Об этом сегодня рассказал в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела урегулирования задолженности регионального Управления ФНС России Артем Балюра.
«С начала года показатель увеличился на 18%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого и позапрошлого годов, то можно сказать, что тогда темпы роста задолженности и ее объем были сопоставимы с текущими цифрами. Это связано с тем, что в начале года налогоплательщики сдают отчетность за предыдущие периоды. И к концу года, как показывает практика, объем задолженности снижается», — заявил А. Балюра.
По его словам, никаких критических всплесков задолженности по налоговым платежам в Свердловской области не отмечается.
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