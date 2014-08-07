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«МегаФон»: Белоруссия стала самым популярным направлением среди российских туристов

УрБК, Москва, 30.06.2022. В апреле-июне 2022 года количество россиян, отправившихся путешествовать за границу стало рекордным за последние три года. Однако туристов, выбирающих отдых за рубежом все еще в два раза меньше, чем в «допандемийном» 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона» на основе анализа статистики пользования роумингом.

Из-за того, что логистика стала дороже и сложнее, россияне стали отказываться от короткого отдыха. Средняя продолжительность поездки за границу выросла с восьми (в 2019 году) до десяти дней.

Самым востребованным направлением стала Белоруссия, а следом за ней — Турция и Казахстан. В 2019 году Белоруссия занимала второе место, уступая первую строчку Турции, а тройку лидеров замыкала Финляндия. При этом в текущем году количество российских туристов в Белоруссии уже сравнимо с допандемийными временами, но в Турции оно сократилось почти вдвое, а в Казахстане выросло на 52%.

Лидерами по росту туристического потока стали Киргизия (плюс 71% относительно 2019 года) и Узбекистан (плюс 55%). С обоими государствами у России налажено прямое авиасообщение, а туроператоры в 2022 году запустили пакетные туры.

Россияне снова летают в дальние страны: некоторые экзотические направления по числу путешественников уже обогнали допандемийные времена. Так, Шри-Ланка показала рост относительно 2019 года на 39%, Мальдивы — на 27%, Сейшельские Острова — на 4%.

Белоруссия стала не только самым популярным у туристов направлением, но и чемпионом по продолжительности звонков — в среднем 26 минут на одного путешественника. С 1 апреля «МегаФон» обнулил плату за входящие звонки в роуминге в Белоруссии. Второе и третье место по продолжительности разговоров заняли ОАЭ (19 минут на человека) и Греция (16 минут).

Потребление трафика в поездках выросло на 60% по сравнению с 2019 годом. Наибольший расход приходится на YouTube (8%). Далее следуют WhatsApp (6%), Telegram (5%) и VK (4%), Яндекс.Музыка и TikTok — по 2%. В топе стран, где наиболее активно используют мобильный интернет, — Греция (2,7 ГБ на человека за поездку), Азербайджан (2,5 ГБ) и ОАЭ (2,0 ГБ).

«Мы видим, что потребление услуг в роуминге на одного клиента постоянно растет. Если раньше многие абоненты уже в самолете отключали мобильные данные, опасаясь незапланированных трат, то сейчас пользуются услугой, как в обычной сети. Для этого мы не только предлагаем максимально выгодные тарифы и пакеты услуг, но и используем технические решения, с которыми пользоваться связью в поездках удобно. Например, настроили синхронизацию приложений и облачных хранилищ в роуминге таким образом, чтобы технический трафик был минимальным — в результате он сократился с 14 до 4%. Это деньги, которые абоненты смогли сэкономить без потери комфорта. Кроме того, мы предоставляем первые 100 Кб трафика бесплатно — если пользователь случайно зашел в приложение и сразу его закрыл, списание не произойдет», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Павел Тулубьев.

Чтобы выбрать оптимальное предложение, на сайте и в приложении создан специальный калькулятор. Например, сообщение из 500 символов в WhatsApp потребует 1 МБ, а 60-минутная видеоконференция в Zoom в HD-качестве — 1,5 ГБ. Отвечая на запросы абонентов, которые в роуминге все чаще пользуются видео, МегаФон предложил специальные увеличенные пакеты трафика — 10 и 30 ГБ.

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