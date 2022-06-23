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Средняя зарплата в Свердловской области в апреле составила 52,8 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Средняя зарплата на Среднем Урале в апреле 2022 года составила 52 тыс. 791 руб. Это на 8,4% больше уровня аналогичного месяца предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

В январе-апреле 2022 года средняя зарплата в Свердловской области составила 51 тыс. 112 руб. (плюс 12,6% к уровню четырех месяцев 2021 года).

Напомним, что средняя зарплата в размещенных на биржах труда Среднего Урала вакансиях в январе-мае 2022 года составляла 26,4 тыс. руб.

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