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Сегодня, 15:00

Акции Газпрома после новости об отказе от дивидендов подешевели на 30%

Стоимость акций Газпрома сегодня подешевела более чем на 30% — с 305,5 руб. до 211 руб. за одну штуку. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12.19 мск цена акции выросла до 222,7 руб. за штуку.

Сегодня совет директоров Газпрома принял решение отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить 52,53 руб. на одну акцию, что давало дивидендную доходность на уровне 17,7%.

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