В Свердловской области объем выдачи потребкредитов за год снизился на 49,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По итогам января-мая 2022 года объем выдачи потребительских кредитов в Свердловской области составил 30,4 млрд руб., что на 49,5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 60,2 млрд руб. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй.



Показатели Среднего Урала соответствуют общероссийским тенденциям. В среднем по стране выдача потребкредитов снизилась с 1,74 трлн руб. до 880 млрд руб. (минус 49,8%).



Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что ситуация напоминает весну «пандемийного» 2020 года. Однако в этот раз падение оказалось более глубоким. Пик пришелся на март-апрель, а не апрель-май, как два года назад. Такое сильное снижение выдачи в эти месяцы в первую очередь объясняется ростом рыночных ставок, после того, как Банк России поднял ключевую ставку до 20%.



«Хотя, начиная со второй половины апреля, Банк России активно снижает ключевую ставку, что удешевляет и кредиты, и займы, ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и зависимой от экономической ситуации в стране и мире. В этой связи банки пока продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан. Поэтому потребкредиты в последнее время выдавались, прежде всего, тем гражданам, значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) которых находилось на высоком уровне», — отметил А. Волков.