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УБРиР уменьшил ставки по ипотеке на 0,4-1,7 процентных пункта

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) изменил условия по ипотеке, снизив ставку на 0,4-1,7 п.п. в зависимости от программы. Это касается банковских продуктов и государственных программ. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

С учетом акций и скидок от банка минимальная ставка по ипотеке для готового и строящегося жилья снизилась до 9,5% годовых, по программе господдержки — 6,1%, по семейной ипотеке — 5%, по кредиту под залог недвижимости — 10,5%, а по ипотеке с маткапиталом — 10,15%.

«Ставки между программами банков и господдержкой выравниваются, что может подтолкнуть продажи на первичном и на вторичном рынке. Плюс мы активно сотрудничаем с крупными застройщиками, совместно разрабатываем предложения с низкими ставками — от 0,1%. Конечно, пока рано говорить о возврате на докризисный уровень, но перспективы наметились. Клиенты стали активнее подавать заявки: в июне их было почти в 2 раза больше, чем в мае. Объем выдач за тот же период вырос на 27%», — отметила управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.

УБРиР также пересмотрит ставки клиентов, которые оформили ипотеку под высокий процент в феврале-марте 2022 года. Банк готов скорректировать ставки до рыночных.

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