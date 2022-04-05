Оборот предприятий общепита в Свердловской области за год вырос на 18,9%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. По итогам января-мая 2022 года оборот предприятий общественного питания Свердловской области составил 24 млрд 529 млн руб. Это на 18,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года — 18 млрд 587 млн руб., сообщает Свердловскстат.
Наиболее прибыльным для свердловского общепита в этом году стал апрель, оборот составил 5 млрд 382 млн руб. По итогам первого квартала этот показатель достиг 13 млрд 968 млн руб. За весь 2021 год оборот составил 47 млрд 383 млн руб.
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