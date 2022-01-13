Производство легковых автомобилей в России в мае сократилось на 96,7%

УрБК, Москва, 30.06.2022. По итогам мая 2022 года в России произвели 3,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 96,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Росстат.



По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 81,3%.



Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2022 года сократилось на 56,4% к уровню первых пяти месяцев прошлого года.



Напомним, что после эскалации украинского кризиса многие мировые автоконцерны приняли решение остановить производство на территории РФ.