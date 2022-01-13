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Производство легковых автомобилей в России в мае сократилось на 96,7%

УрБК, Москва, 30.06.2022. По итогам мая 2022 года в России произвели 3,7 тыс. легковых автомобилей. Это на 96,7% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Росстат.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 81,3%.

Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2022 года сократилось на 56,4% к уровню первых пяти месяцев прошлого года.

Напомним, что после эскалации украинского кризиса многие мировые автоконцерны приняли решение остановить производство на территории РФ.

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