Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в перечень муниципального имущества для поддержки малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов актуализировал перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) уральской столицы. В список входят в том числе здания, строения, сооружения и нежилые помещения на территории города.



В новую версию перечня вошли 20 нежилых помещений, предназначенных для аренды представителями МСП, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. В Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах в перечень попали по два нежилых объекта, в Железнодорожном районе — четыре, а в Ленинском районе — один. В Орджоникидзевском районе располагаются сразу девять помещений, вошедших в обновленный список.