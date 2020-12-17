УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внес изменения в перечень муниципального имущества для поддержки малого бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов актуализировал перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) уральской столицы. В список входят в том числе здания, строения, сооружения и нежилые помещения на территории города.

В новую версию перечня вошли 20 нежилых помещений, предназначенных для аренды представителями МСП, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга. В Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах в перечень попали по два нежилых объекта, в Железнодорожном районе — четыре, а в Ленинском районе — один. В Орджоникидзевском районе располагаются сразу девять помещений, вошедших в обновленный список.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.12.2020 В Екатеринбурге перечень муниципального имущества для сдачи в аренду предпринимателям пополнился 18 новыми объектами

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2020. По поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского в Перечень муниципального ...

02.11.2020 В Екатеринбурге расширили перечень зданий, предназначенных для оказания имущественной поддержки предпринимателям

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о расширении перечня ...

11.09.2020 В Екатеринбурге расширили перечень зданий для оказания имущественной поддержки малому и среднему бизнесу

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился расширить поддержку малого и ...

15.07.2019 Глава Екатеринбурга расширил перечень муниципального имущества для поддержки предпринимательства

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изменении перечня ...

27.11.2009 Решение Думы ГО Верхняя Пышма «О перечне муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в ГО Верхняя Пышма» опротестовано

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2009. Прокуратурой Верхней Пышмы в ходе проверки соблюдения прав субъектов ...

Популярные новости
20.06.2022Андрей Белоусов: Российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням08.06.2022Банки начали вводить комиссии на валютные счета15.06.2022В Екатеринбурге на шести участках установят новые дорожные знаки «Остановка запрещена»08.06.2022В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение в ночь с 8 на 9 июня10.06.2022Минпромторг РФ одобрил заявку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление троллейбусного парка Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2022 (697)
Май 2022 (616)
Апрель 2022 (708)
Март 2022 (760)
Февраль 2022 (651)
Январь 2022 (538)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18