ММК получил четыре награды на конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Магнитогорск, 29.06.2022. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во время съезда организации в Москве вручил награды победителям конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021». В числе победителей оказался Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.



ММК одержал победы в четырех номинациях: «За динамичное развитие бизнеса», «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG», «За развитие кадрового потенциала» и «За активное внедрение принципов социального партнерства».



Соответственно, жюри был отмечен высокий уровень кадровой политики и работы с персоналом на комбинате, производственных показателей компании, активная вовлеченность ММК в ESG-повестку. Также были признаны идеи предприятия в сфере устойчивого развития, социальная ответственность и проекты по поддержке работников и жителей Магнитогорска.



Всего в конкурсе было представлено 16 номинаций. Его проведение направлено на содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение динамично развивающихся компаний на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности.