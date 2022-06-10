ММК получил четыре награды на конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей

УрБК, Магнитогорск, 29.06.2022. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин во время съезда организации в Москве вручил награды победителям конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2021». В числе победителей оказался Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), сообщает Управление информации и общественных связей предприятия.
ММК одержал победы в четырех номинациях: «За динамичное развитие бизнеса», «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG», «За развитие кадрового потенциала» и «За активное внедрение принципов социального партнерства».
Соответственно, жюри был отмечен высокий уровень кадровой политики и работы с персоналом на комбинате, производственных показателей компании, активная вовлеченность ММК в ESG-повестку. Также были признаны идеи предприятия в сфере устойчивого развития, социальная ответственность и проекты по поддержке работников и жителей Магнитогорска.
Всего в конкурсе было представлено 16 номинаций. Его проведение направлено на содействие устойчивому развитию бизнеса, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам России, а также определение динамично развивающихся компаний на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности.
УрБК, Магнитогорск, 10.06.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) одержал победы в нескольких номинациях ...01.07.2021 ММК вошел в состав членов Социальной хартии российского бизнеса РСПП
УрБК, Магнитогорск, 01.07.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) внесено в реестр членов Социальной ...26.05.2021 ММК получил Гран-при Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») получил главный приз Российского ...20.04.2021 ММК получил главный приз конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»
УрБК, Магнитогорск, 20.04.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) получило главный приз конкурса ...13.01.2020 ММК вошел в число лидеров ежегодных индексов Российского союза промышленников и предпринимателей
УрБК, Магнитогорск, 13.01.2020. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в число лидеров ежегодных индексов ...