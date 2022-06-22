Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 42 человека

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. По состоянию на 29 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. 359 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 28 июня число безработных составляло 20 тыс. 401 человек. Таким образом, за последний день показатель снизился на 42 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,96%.