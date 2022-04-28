24% свердловских безработных имеют высшее образование

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. На 1 июня доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составляет 23,9%. Об этом сообщает региональный департамент по труду и занятости.
«В составе безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 1 июня 2022 года, доля имеющих высшее образование составила 23,9%, среднее профессиональное образование — 37,6%, среднее общее образование — 18,7%, основное общее образование — 17%, не имеющих основного общего образования — 2,8%.», — говорится в сообщении.
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