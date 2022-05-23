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Сегодня, 15:02

ЦБ: Период снижения ключевой ставки продлится еще 2-2,5 года

Банк России может снижать ключевую ставку еще 2-2,5 года. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает «Коммерсантъ».

При этом она подчеркнула, что ЦБ имеет пространство для снижения ключевой ставки, однако «ситуация изменчива».

Напомним, что в июне совет директоров Банка России принял решение о понижении ключевой ставки до 9,5%.

Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 22 июля 2022 года.

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