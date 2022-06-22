Курс доллара США на Московской бирже опустился до 50,5 руб., евро — до 53,2 руб.

УрБК, Москва, 29.06.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию на 10.17 мск курс долл. США составляет 50,48 руб., евро — 53,23 руб. На момент закрытия торгов 28 июня курс долл. США составлял 51,8 руб., евро — 54,55 руб.

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