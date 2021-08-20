В Екатеринбурге «Атомстройкомплекс» приступит к строительству детского сада на 250 мест в микрорайоне Мичуринский

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В июле в микрорайоне Мичуринский города Екатеринбурга компания «Атомстройкомплекс» начнет строительство детсада на 250 мест. Современное здание расположится в квартале улиц Цветоносная — Майская — Ручейная — Е. Савкова. Сейчас на площадке идут подготовительные работы, сообщает пресс-служба девелопера.



Проект нового садика подготовлен на основе типового, разработанного проектным институтом «Атомстройкомплекс» — с привязкой к местности. Всего Минстрой РФ рекомендовал к тиражированию по всей стране пять проектов детских садиков и одной школы, выполненных проектным институтом «Атомстройкомплекс».







«Компания активно содействует развитию социальной инфраструктуры в городе, в частности, строительству детских садов и школ. Наши усилия направлены на сокращение сроков строительства при соблюдении высокого качества работ. Разработка типовых проектов с выверенными технологическими узлами позволяет сокращать финансовые и временные затраты на подготовку к строительству, обеспечивать стабильность качества. На одном из собственных заводов «Атомстройкомплекс» наладил выпуск панелей «филигран», это оптимальный материал для строительства детских садов. На сборку коробки садика из таких панелей уходит меньше года, при этом в заводских условиях изготавливаются панели с точной геометрией и ровными поверхностями, готовыми к финишной отделке», — рассказал первый заместитель директора Корпорации «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов.







Детский сад в Мичуринском будет трехэтажным, в нем разместятся ясельные, младшие, средние, старшие и подготовительные группы. Проектом предусмотрено оборудование современного пищеблока, спортивного и музыкального зала, медицинских кабинетов, а также хозяйственных помещений. Для удобства родителей в детском саду оборудуют места для хранения санок и колясок. В группах предусмотрен перечень мероприятий для обеспечения безопасности детей: разделение потоков — в частности, буфетные с отдельным входом — чтобы нянечка с горячей кастрюлей не столкнулась с детьми. Также в помещениях устанавливаются рециркуляторы для обеззараживания воздуха, блокировочные замки на окнах, применяются экологически чистые материалы для отделки.



В начале этого года «Атомстройкомплекс» уже сдал в эксплуатацию один из корпусов детского сада в Академическом районе Екатеринбурга. Всего компания построила в Екатеринбурге более 30 зданий дошкольных учреждений.



Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»