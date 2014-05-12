В Екатеринбурге временно закроется консульство Болгарии

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. В Екатеринбурге будет временно закрыто консульство Болгарии. Об этом заявила послу России в Болгарии Елеоноре Митрофановой замминистра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова, сообщает «Коммерсантъ». При этом на сайте болгарского министерства говорится, что оно ожидает закрытия в Русе генконсульства России.



Болгария намерена сократить численность персонала российских представительств в стране до 23 дипломатических и 25 административно-технических работников. МИД утверждает, что это решение принято в связи с Венской конвенцией и дипломатическими отношениями.



Ранее, 28 июня, появилась информация о закрытии Россией посольства в Болгарии в Софии и приостановке работы генконсульства в Варне. Также в Русе закрывается генконсульство. Данные меры власти объяснили тем, что болгарская сторона решила выслать из страны 70 российских дипломатов, обязанных покинуть страну до 3 июля.