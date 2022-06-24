Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с гендиректором «Россети Урал» Александром Пятигором

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор «Россети Урал» Александр Пятигор провели рабочую встречу. В ходе нее обсуждались вопросы реализации производственных программ и крупных инвестиционных проектов электросетевой компании в регионе, а также повышение доступности электросетевой инфраструктуры, сообщает департамент информационной политики региона.
Руководитель «Россети Урал» рассказал главе региона о том, как реализуются ремонтная и эксплуатационная программы. По данным пресс-службы компании, на эти цели «Россети Урал» выделят в Свердловской области в 2022 году более 2,2 млрд руб.
А. Пятигор обратил особое внимание на необходимость обеспечения надежной работы и развития электросетевой инфраструктуры на территории области, а также выполнения обязательств организации по технологическому присоединению.
«Сегодня наша компания реализует значительный объем обязательств по технологическому присоединению в регионе. В Свердловской области мы наблюдаем рост объема поступающих заявок в среднем на 30% по сравнению с прошлым годом. В Екатеринбурге динамика еще выше», — отметил гендиректор.
Он подчеркнул, что процесс технологического присоединения находится на особом контроле, поскольку от этого напрямую зависит развитие региона и повышение уровня комфорта его жителей. Продолжается развитие межведомственного информационного взаимодействия для согласования проектной документации через единый портал технологического присоединения Свердловской области. С помощью этой платформы удается уменьшить сроки прохождения всего документооборота, а также увеличить качество межотраслевого взаимодействия между всеми инфраструктурными организациями региона.
«Правительство Свердловской области тесно сотрудничает с «Россети Урал». Эта работа строится в рамках заключенного в 2019 году соглашения. Оно направлено на модернизацию электросетевого комплекса с применением цифровых технологий, подключение потребителей к сетям. Рассчитываю, что традиция конструктивного партнерства будет сохранена. Направлений для совместной работы у нас предостаточно», — отметил Е. Куйвашев.
А. Пятигор отдельно выделил реализацию крупного инвестиционного проекта — строительство подстанции 110 кВ «Новокольцовская». Она нужна для создания качественного и бесперебойного электроснабжения застройки нового микрорайона Екатеринбурга. Центр питания также обеспечит электроэнергией инфраструктурные объекты Международных летних университетских игр. Сейчас энергетики занимаются строительством распределительных сетей 10 кВ, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ внутри строящегося района.
Е. Куйвашев подчеркнул важность спортивного события для Среднего Урала. Предполагается, что на игры прибудут около 5 тыс. юных спортсменов. Участвовать в соревнованиях пригласят спортсменов в возрасте от 17 до 26 лет в составе сборных команд вузов России и других стран.
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