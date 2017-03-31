Суд обязал администрацию Невьянска обеспечить надлежащий вывоз жидких бытовых отходов из частных домов

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Невьянская городская прокуратура через суд обязала местную городскую администрацию и МУП «Невьянский водоканал» обеспечить надлежащий вывоз жидких бытовых отходов из частных домов.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что администрация Невьянского городского округа не организовала постоянный вывоз жидких бытовых отходов из выгребных ям, за которые отвечал «Невьянский водоканал», по мере их наполнения. Из-за этого граждане были вынуждены самостоятельно решать данную проблему с лицами, занимающимися откачкой и вывозом жидких бытовых отходов. Однако данная услуга оплачивается не всеми жителями частных домов на улице Дорожников. Из-за этого возникает проблема со своевременным вывозом образовавшихся жидких бытовых отходов. Поскольку выгребные ямы в течение длительного срока остаются переполненными, это создает угрозу санитарно-эпидемиологического благополучия населения Невьянска.



Чтобы устранить выявленные нарушения, прокуратура направила иск в городской суд. В числе требований было возложение на администрацию Невьянского городского округа обязанности по организации в установленном порядке сбора и вывоза жидких бытовых отходов с пяти выгребных ям путем установления тарифа на данную услугу. Также МУП «Невьянский водоканал» обязали выполнять сбор и вывоз данного вида отходов в соответствии с установленным тарифом.



Исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Тариф по сбору и вывозу жидких бытовых отходов установлен, МУП «Невьянский водоканал» ведет работу по заключению соответствующих договоров с населением.