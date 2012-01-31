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Госдума дала ТЦ возможность требовать с приостановивших работу в России иностранных брендов прежнюю сумму арендной платы

УрБК, Москва, 28.06.2022. Государственная дума приняла закон, согласно которому торговые центры получили право требовать с магазинов и ресторанов иностранных брендов, которые покинули российский рынок, прежнюю сумму арендной платы или расторжение договора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данное нововведение направлено на то, чтобы защитить арендодателей, которые столкнулись с серьезным падением арендных платежей (более, чем на 50%) со стороны арендаторов, относящихся к иностранным брендам, приостановивших использование арендного имущества.

Арендодатели смогут требовать внесения арендной платы, соответствующей сумме, которая выплачивалась до приостановки хозяйственной деятельности. В противном случае договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Потребность в таком механизме возникла из-за того, что у многих магазинов арендная ставка имеет небольшую фиксированную часть, а остальная сумма рассчитывается исходя из процента от выручки.

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