На платформе «Активный Екатеринбург» завершился опрос о раздельном сборе мусора

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Администрация города приняла решение продлить опрос о раздельном сборе мусора до 12.00 ...

Опрос о раздельном сборе мусора на платформе «Активный Екатеринбург» продлили до 28 июня

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2022. Новым председателем комитета по экологии и природопользованию в администрации ...

Комитет по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга возглавил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. 89% жителей крупных городов готовы сортировать мусор, если для этого будет создана ...

Почти 90% жителей крупных городов готовы перейти на раздельный сбор отходов при наличии инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2015. В ноябре специалисты мусоросортировочного завода, расположенного на территории ...

В Екатеринбурге мусоросортировочный завод подготовил более 750 тонн сырья для переработки

С начала 2014 года в Екатеринбурге установлено около 200 контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. Администрация Екатеринбурга с начала 2014 года приобрела и установила во дворах города ...