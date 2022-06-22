На платформе «Активный Екатеринбург» завершился опрос о раздельном сборе мусора

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. В Екатеринбурге завершился опрос жителей города о раздельном сборе мусора. Он проходил на базе платформы «Активный Екатеринбург», начавшей работу 1 июня 2022 года.
Итоги голосования сегодня подвел председатель комитета по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга Артур Зиганшин. Он отметил, что вовлеченность жителей уральской столицы в сортировку отходов заметно повысилась, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Из результатов голосования видно, что две трети от общего числа проголосовавших уже сортируют отходы тем или иным способом, 49% — сортируют отходы на постоянной основе. В ответ на запрос общества необходимо создавать условия для раздельного накопления, то есть оборудовать контейнерные площадки баками для раздельного накопления отходов», — отметил Артур Зиганшин.
По итогам голосования, 49% опрошенных сортируют мусор на постоянной основе, 18% екатеринбуржцев иногда разделяют мусор перед выбросом в контейнер, а 19% опрошенных планируют начать сортировать мусор в ближайшее время. Результаты голосования будут учтены в планировании дальнейшей работы администрации города.
Артур Зиганшин подчеркнул, что к новой культуре потребления люди переходят благодаря экопросветительским программам. Поэтому город продолжит работу по экологическому просвещению населения в сфере обращения с ТКО и будет прививать культуру сортировки отходов среди тех, кто еще не вовлечен в практику ответственного потребления.
Тема раздельного сбора мусора входит в число приоритетных направлений работы администрации города Екатеринбурга. Реализацией проекта по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в уральской столице занимается региональный оператор МУП «Спецавтобаза».
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