Опрос о раздельном сборе мусора на платформе «Активный Екатеринбург» продлили до 28 июня

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2022. Администрация города приняла решение продлить опрос о раздельном сборе мусора до 12.00 28 июня 2022 года. Поделиться своим мнением можно на сайте или в мобильном приложении «Активный Екатеринбург».
Чтобы оставить свой голос, нужно авторизоваться в системе через сайт госуслуг, социальные сети или электронную почту.
Отметим, что благодаря раздельному сбору мусора появляется возможность отделить перерабатываемые отходы от неперерабатываемых; выделить отдельные типы остатков, которые можно использовать вторично. Это позволяет вернуть в промышленный оборот максимум материалов и сократить расходы на вывоз мусора, его промышленное сепарирование, снизить общее загрязнение окружающей среды, а также сократить площадь мусорных полигонов.
Проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов реализуется региональным оператором МУП «Спецавтобаза».
Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Артур Зиганшин отметил, что онлайн-голосование является доступным способом выразить свое мнение о жизни в городе.
«Ответы горожан помогут нам понять уровень вовлеченности населения в практику раздельного сбора отходов. Результаты голосования будут проанализированы и найдут отражение в планировании дальнейшей работы администрации города Екатеринбурга», — прокомментировал он.
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