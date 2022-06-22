Опрос о раздельном сборе мусора на платформе «Активный Екатеринбург» продлили до 28 июня

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2022. На интернет-площадке «Активный Екатеринбург» по инициативе администрации города запущен ...

На площадке «Активный Екатеринбург» запущен опрос о раздельном сборе мусора

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2022. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ Качканарском ГОКе запустили проекты по сортировке и раздельному ...

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2016. В мусоросортировочных цехах ЕМУП «Спецавтобаза» для вторичной переработки подготовлено ...

С мусорных полигонов Екатеринбурга на переработку поступило 635 тонн отходов

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2014. Комитет по экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга ведет ...

С начала года в Екатеринбурге установлено более 1 тысячи урн для раздельного сбора мусора

С начала 2014 года в Екатеринбурге установлено около 200 контейнеров для раздельного сбора мусора

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. Администрация Екатеринбурга с начала 2014 года приобрела и установила во дворах города ...